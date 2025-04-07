نتنياهو يلتقي وتكوف ومحور النقاش حول ملف الأسرى

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يلتقي في هذه الساعة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف وتكوف.

وقال مكتب نتنياهو: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقي في هذه الأثناء في بيت الضيافة الرسمي بواشنطن مع المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف".

ومن جانبه قال موقع والا العبري: "نتنياهو يلتقي الآن بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تمهيدًا للقاءه المرتقب مع الرئيس ترامب في وقت لاحق اليوم". وفق قوله.

ومن جانبه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع: "إن اللقاء يركّز على الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى من غزة، وعلى محاولات الوسطاء دفع مقترح تسوية جديد قد يُفضي إلى التوصل لاتفاق". على حد قوله.

وكانت ذكرت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، اليوم الإثنين 7-4-2025، أن وفداً من حماس وصل للقاهرة لبحث مقترح وقف إطلاق النار وتصور لإنهاء الانقسام.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصادر قولها: "أن وفداً قيادياً من حركة حماس من المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة للقاء المسؤولين في مصر، وبحث عدة ملفات على رأسها جهود الوساطة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمقترح المصري لعقد هدنة وإبرام صفقة أسرى جزئية، وكذلك بحث ملف المصالحة الداخلية مع حركة فتح في أعقاب زيارة وفد من الحركة السبت الماضي برئاسة جبريل الرجوب".

وبحسب "العربي الجديد" قدمت مصر مقترحاً جديداً لوقف إطلاق للنار في غزة وصفه الإعلام العبري بـ "الحقيقي". وتضمن المقترح إطلاق سراح 9 أسرى أحياءً بينهم الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر وثلاثة جثامين لأسرى يحملون الجنسية الأميركية، مع إطلاق سراح 300 أسير فلسطيني من بينهم 150 بالمؤبد، و2200 من أسرى غزة، وزيادة عدد أيام الهدنة إلى 70 يوماً يجري خلالها إحياء المفاوضات بشأن الانتقال للمرحلة الثانية وإفساح المجال لإدخال المساعدات والوقود وفتح المعابر، وتقديم معلومات كاملة بشأن مصير الأسرى المتبقين.

جدير ذكره أنه يأتي ذلك فيما يشهد قطاع غزة تصعيدا وقصفا كثيفا في مختلف أنحائه، وتدميرًا ممنهجا لما تبقى من مبان فيه، بذريعة الضغط على حركة حماس التي أكدت تمسكها بمقترح الوسطاء، ورفضت الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير.