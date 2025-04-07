الأونروا: النظام الصحي بأكمله بغزة يتعرض للهجوم

فلسطين اليوم

أكدت هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، أن النظام الصحي في غزة بأكمله يتعرض للهجوم منذ بدء الحرب خاصة الطواقم الطبية.

وقالت الأونروا في تصريحات لها: "الأطباء في غزة يروون قصصا لا تنتهي عن مرضى كان بإمكانهم إنقاذهم لو توفرت الإمدادات الطبية".

وأضافت: "يجب حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني".

واستُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين 7-4-2025، بقصف الاحتلال لتكية خيرية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: 3 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على تكية طعام خيرية في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: 29 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم".

وكانت أفادت مصادر طبية، اليوم الاثنين، باستشهاد 20 مواطنا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم ،13 منهم وسط وجنوبي القطاع.

واستشهد المواطن محمد عوف عبد الله العقاد، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام في قصف استهدف منزل عائلة العقاد في منطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.