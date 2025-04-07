57 شهيداً بعدوان الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الإثنين 7-4-2025، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 57 شهيد( منهم 1شهيد انتشال)، و 137 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

جاء ذلك خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت الصحة في تصريح لها: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,391 شهيد، 3,434 اصابة)

وأكدت الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 50,752 شهيد و 115,475 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.