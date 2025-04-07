مستوطن يدهس طفلاً جنوب نابلس

فلسطين اليوم

دهس مستوطن "إسرائيلي"، اليوم الاثنين 7-4-2025، طفلا في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر أمنية: "بأن مستوطناً دهس الطفل أحمد عودة (14عاما) من بلدة حوارة على الشارع الرئيسي، وجرى نقله للمستشفى، حيث صفت إصابته بين متوسطة وطفيفة".

وأضافت المصادر: "قوات الاحتلال اقتحمت مركز طوارئ حوارة، واحتجزت عددا من الشبان بداخله، واعتقلت كلا من: الشقيقين عبد الرحيم وشريف رائد عودة، ونصر الله عبد الناصر، وعبد الرحيم عودة".