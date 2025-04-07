3 شهداء بقصف الاحتلال منزلًا في دير البلح

فلسطين اليوم

استشهد مساء اليوم الإثنين 7-4-2025، 3 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "وصول 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة سلمان في شارع البيئة بمدينة دير البلح وسط القطاع."

وكان قد استُشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون، ظهر اليوم، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

جدير ذكره أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,752 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.