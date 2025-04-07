خبراء أمميون: أفعال "إسرائيل" بغزة مذبحة بحق الفلسطينيين

فلسطين اليوم

أكدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، اليوم الإثنين، أن أفعال إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤدي إلى مذبحة بحق الفلسطينيين.

وقال الخبراء: "نشهد تدميرًا لحياة الفلسطينيين. إن لم يُقتلوا بالقنابل أو الرصاص، فإنهم يختنقون ببطء لانعدام أبسط وسائل البقاء. الفرق الوحيد هو وسيلة الموت وسرعته".

وأوضحوا "أنه منذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار الهش بالكامل في 18 آذار الماضي، عاد القصف المتواصل، ونيران المدفعية أصبحت أكثر عدوانية من أي وقت مضى.

وأضاف الخبراء: "عمليات القتل خارج نطاق القضاء والمقابر الجماعية في سياق العمليات الإسرائيلية الفوضوية في غزة، دليل إضافي على نية الإبادة الجماعية، ولم يُسمح للمحققين الدوليين حتى الآن بدخول غزة للوصول إلى هذه المواقع وغيرها من المواقع التي يُحتمل وقوع فظائع فيها، للحفاظ على الأدلة الحيوية والسعي إلى الحقيقة والمساءلة".

وتابعوا: "إن سياسات إسرائيل أكثر تطرفًا من أي شيء شهدناه منذ 7 تشرين الأول 2023، إذ كثّفت هجومها الإبادي الجماعي ضد جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة".

وأشار الخبراء إلى أن الدول ملزمة بوضوح بضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك وضع حدّ للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين.

وأردفوا: "يجب أن يكون واضحًا لجميع الدول أن استمرار دعمها المادي والسياسي لإسرائيل، ولا سيما استمرار نقل الأسلحة والوقود، ينتهك التزامها بمنع الإبادة الجماعية، ويهدد بتواطؤها فيها".

وقال الخبراء: "كلما طال أمد الإفلات من العقاب، أصبح القانون الدولي واتفاقيات جنيف غير ذات صلة، إن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والعدوان والصراع، إذ يدفع المدنيون الثمن غاليًا – حياتهم".