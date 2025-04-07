هل يدخل الاحتلال المساعدات الإنسانية لغزة؟

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين 7-4-2025، أن جيش الاحتلال يستعد لادخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "حتى بدون صفقة تبادل، الجيش يستعد لاستئناف إدخال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، بطريقة جديدة كي لا تصل لحماس، رهنا بموافقة المستوى السياسي". على حد قولها.

ومن جانبه، قال مكتب نتنياهو، ردًا على تقرير يديعوت أحرونوت بشأن المساعدات الإنسانية لغزة: التقرير غير صحيح". وفق قوله.

وأضاف مكتب نتنياهو: "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، سيواصل الجيش الإسرائيلي زيادة الضغط على حماس من أجل استعادة أسرانا وتحقيق جميع أهداف الحرب، وذلك في إطار القانون الدولي". بحسب قوله.