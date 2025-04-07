الهلال الأحمر: الاحتلال يمنع الاعلام الدولي بغزة لحجب الحقيقة

فلسطين اليوم

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين 7-4-2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الإعلام الدولي في قطاع غزة كي لا ينقل الحقيقة إلى العالم.

وقال الهلال الأحمر في تصريحات له: "المجتمع الدولي يدرك من هو صاحب المصداقية بعد جريمة اغتيال المسعفين الثمانية في رفح".

وأضاف: "طواقمنا عاشوا حالة توتر وهم يدركون أنهم يتجهون إلى المجهول قبل اغتيالهم في رفح".

وتابع الهلال الأحمر: "أحد أفراد الطاقم الذي أطلق الاحتلال عليه النار نجا من القتل وكان بادياً عليه آثار الضرب".