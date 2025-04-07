الاحتلال يعترف: هدف الغارة على الصحفيين اغتيال "حسن اصليح"

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 7-4-2025، باستهدافه مجموعة من الصحفيين عمداً في مدينة خانيونس أمس.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) استهدفا خلال الليلة الماضية في منطقة خان يونس ما وصفه بـ"المخرب المدعو حسن عبد الفتاح محمد إصليح" التابع لحماس، الذي يعمل تحت غطاء صحفي وصاحب شركة إعلامية". على حد قوله.

وزعم بيان جيش الاحتلال: "اصليح هو من عناصر لواء خان يونس في حماس وقد تسلل إصليح إلى "غلاف غزة، مدعياً أنه "شارك بما وصفها "المجزرة الدموية" في 7 أكتوبر". وفق قوله.

كما قال البيان: "أقدم اصليح في ذلك اليوم على توثيق ونشر ما وصفها "أعمال النهب والحرق والقتل على الشبكات الاجتماعية". على حد قوله.

وادعى الاحتلال: "قبل الهجمات تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والصور الجوية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية". وفق قول البيان.