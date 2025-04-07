سلطات الاحتلال تخطر 11 مبنى بترقوميا بالهدم ووقف البناء

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، 11 مبنى في بلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية بالهدم ووقف البناء.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال سلّمت المواطنين إخطارات بوقف البناء في 3 مباني، إضافة لإخطار مبان أخرى بالهدم، بذريعة عدم وجود ترخيص للبناء.

وأمهلت قوات الاحتلال المباني المخطرة بالهدم 72 ساعة للإخلاء.

وتتصاعد وتير عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة المنازل السكنية والمنشآت الزراعية والصناعية وغيرها، وتحديدا تلك التي تقع في المناطق المصنفة (ج)، بهدف طرد المواطنين والسيطرة على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.