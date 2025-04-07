عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية الاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 90 مستوطنًا و3 عناصر من مخابرات الاحتلال شاركوا في اقتحام باحات الأقصى، صباح اليوم، مشيرة إلى أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة".

واقتحم المستوطنون باحات "الأقصى" عبر مسارات مرتبة مسبقًا، وتجولوا في باحات المسجد وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدّى بعضهم طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وتشدد قوات الاحتلال إجراءات العسكرية على أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة والطرق المؤدية للأقصى، وتعرقل وصول المصلين والمرابطين إلى المسجد المبارك.