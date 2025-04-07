سلطات الاحتلال تهدم منزلا جنوب طولكرم

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال،اليوم الاثنين، منزلا مأهولا في بلدة فرعون جنوب طولكرم شمال الضفة الغربية، بذريعة عدم الترخيص.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال ترافقها الجرافات، اقتحمت منطقة الغرسات جنوب شرق بلدة فرعون، وأجبرت المواطن سامر مسعود خليل على إخلاء منزله، وأمهلته مدة نصف ساعة فقط، قبل أن تشرع جرافاتها بهدم المنزل بالكامل.

ويقطن المنزل عائلة مكونة من سبعة أفراد، وهو قائم منذ أكثر من 10 سنوات، ويبعد حوالي 100 متر عن الجدار الفاصل المقام على أراضي البلدة.

وسبق أن تلقى صاحب المنزل إخطارا بوقف البناء عام 2016، إلى جانب عدة منازل ومنشآت أخرى في المنطقة، وتمت متابعة القضية ومعالجتها قانونيا، إلا أنه فوجئ صباح اليوم بإقدام الاحتلال على تنفيذ عملية الهدم، دون تسليمه أي إخطار جديد.

وتصعد سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية، لصالح التوسع الاستيطاني.