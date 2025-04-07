حركة الجهاد: استهداف الاحتلال للصحفيين جريمة حرب

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، إن استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين في خانيونس، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين والمدنيين أثناء النزاعات، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن بشأن حماية الصحفيين في مناطق النزاع".

وأوضحت حركة الجهاد في بيانها، " إن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين في قطاع غزة،عبر استهداف خيمة مخصصة لوسائل الإعلام، وأدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، من بينهم صحفي تم توثيقه وهو يحترق حياً نتيجة القصف الهمجي باستخدام قنابل ثقيلة ومحرمة دولياً، يعبر عن مستوى النازية التي وصل إليها جيش الاحتلال، وتجرده من كل الأخلاق والقيم الإنسانية.

وأكدت الحركة أن دعم الإدارة الأمريكية المتكرر وغير المشروط لجرائم الاحتلال، سواء عبر التصريحات أو عبر تزويد الاحتلال بالسلاح والغطاء السياسي، يجعلها شريكة في هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

ودانت الحركة صمت المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة، والحكومات كافة، وعجزها عن اتخاذ مواقف حازمة لوضع حد لهذه المجازر، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق الصحفيين، والطواقم الطبية، والمدنيين العزّل في قطاع غزة.