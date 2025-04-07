57 شهيدا بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، إن 57 شهيدا ( بينهم شهيد انتشال) وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 إلى (1,391 شهيدا، 3,434 مصابا) فيما ارتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوير 2023 إلى 50752 شهيدا و115475مصابا.

وأكدت الصحة في بيانها أن عددا من الضحايا ما يزالوان تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.