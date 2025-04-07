بارتقاء الزميل حلمي الفقعاوي.. يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 210

فلسطين اليوم

نعى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، الزميل الشهيد حلمي الفقعاوي الذي كان يعمل صحفيا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية والذي ارتقى بقصف إسرائيلي على خيمة للصحفيين في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن "الإعلامي الحكومي"، ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى (210) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتمنى الإعلامي الحكومي الشفاء العاجل للصحفيين المصابين نتمنى لهم الشفاء العاجل، والجرحى الصحفيين هم: الصحفي الجريح: حسن اصليح الصحفي الجريح: أحمد منصور الصحفي الجريح: أحمد الأغا، الصحفي الجريح: محمد فايق، الصحفي الجريح: عبد الله العطار، الصحفي الجريح: إيهاب البرديني، الصحفي الجريح: محمود عوض، الصحفي الجريح: ماجد قديح، الصحفي الجريح: علي اصليح.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.