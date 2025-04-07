20 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أفادت مصادر طبية، اليوم الاثنين، باستشهاد 20 مواطنا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم ،13 منهم وسط وجنوبي القطاع.

واستشهد المواطن محمد عوف عبد الله العقاد، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام في قصف استهدف منزل عائلة العقاد في منطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال عددا من الأهالي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، صباح اليوم.

وارتقى المواطن عبد مقبل من سكان جباليا الجرن جراء قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين على مفترق أبو شباك، ليلتحق بوالده وأشقائه الاثنين.

وبحسب مصادر محلية، استشهد 3 مواطنين في قصف الاحتلال لعدد من الفلسطينيين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة صباح اليوم.

وبلغت حصيلة العدوان منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار إلى 1335 شهيدا، و3297 مصابا وفق وزارة الصحة.