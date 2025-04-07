شهيد في استهداف الاحتلال سيارة جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال سيارة في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة في بلدة الطيبة، أسفرت عن استشهاد مواطن.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام،، إن مسيّرة للاحتلال نفذت غارة أمام محل لتصليح الدراجات النارية، صباح الاثنين، في بلدة الطيبة، ما أدى لإصابة شخص بجراح حرجة؛ قبل الإعلان عن استشهاده من قبل "طوارئ الصحة".

وأشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن مروحية أباتشي للاحتلال استهدفت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، محطة وقود في عيتا الشعب، مشيرة إلى أنه في حادثة ثانية أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخا لناحية عيتا الشعب، دون أن ينفجر.

والليلة الماضية، جدد طيران الاحتلال الحربي الغارات الجوية على بلدة عيتا الشعب، تزامنًا مع تحليق مروحيات الأباتشي في أجواء المنطقة وجوارها. تزامنًا مع استهداف البلدة بـ 5 قنابل صوتية، ثلاثة منها باتجاه أحد البيوت الجاهزة في البلدة.

وأمس الأحد، استشهد شخصان وأصيب آخرون، جراء غارة إسرائيلية استهدفت جرافة ومركبة جنوب لبنان.