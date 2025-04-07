طائرة نتنياهو تسلك مسارا أطول من بودابست إلى واشنطن والسبب..!

فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، إن طائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سلكت مسارًا أطول بـ 400 كم من المعتاد لتجنب اعتقاله في حال اضطرت الطائرة للهبوط في دول ملتزمة بمعاهدة روما.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن طائرة نتنياهو عبرت فوق كرواتيا وإيطاليا وفرنسا في طريقها للولايات المتحدة، حيث سلكت طريقا جويا يقدر بنحو 400 كيلومتر خلال رحلتها من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن لتجنب السفر فوق دول تنوي تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الصحيفة، أن سلطات الاحتلال تقدر أن ايرلندا وأيسلندا وهولندا قد تطبّق قرار محكمة الجنايات الدولية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.