بورصة "تل أبيب" تخسر 40 مليار شيكل بعد رسوم ترامب

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بانخفاض حاد في بورصة "تل أبيب" بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنّ بورصة "تل أبيب" خسرت نحو 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار أميركي)، إذ انخفضت المؤشرات الرائدة في "إسرائيل" نحو 4%.

وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسوما جمركية جديدة على واردات عدّة دول من ضمنها كيان الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 17%، ما أحدث أزمة عالمية.

وقالت الصحف العبرية، إنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن ستكبد "تل أبيب" خسارة تصل إلى 3 مليار دولار سنوياً.

بدوره، قال موقع "كالكاليست" العبري، إنّ الشيكل يواصل الخسارة، إذ قفز الدولار إلى 3.77 واليورو إلى 4.14.

وأشار الموقع إلى أنّ بنك "إسرائيل" سيُصدر في الساعة 16:00 (بتوقيت القدس) (اليوم الاثنين) قراره حول الفائدة للشهر الجاري، لافتا إلى أنّ "احتمال التغيير معدوم".