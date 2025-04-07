مستوطنون ينصبون "كرفانات" جنوب الخليل

فلسطين اليوم

نصب مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، بيوتا متنقلة "كرفانات" وخيمة، على أراضي المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من مستوطني مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين، اقتحموا أراضي قرية أم الخير، ونصبوا عدة "كرفانات" قرب مساكن المواطنين، سعيا للاستيلاء عليها.

ويأتي نصب المستوطنين للكرافانات بعد تجريفهم أراضي واسعة محيطة بمساكن المواطنين في القرية، وزراعتها بالأشجار، الأمر الذي جعل القرية محاصرة من جميع الجهات.