سابقة خطيرة.. الاحتلال يضع أقفالا على أبواب غرف "الإبراهيمي"

فلسطين اليوم

وضعت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، أقفالًا على أبواب مقامات وأروقة بالحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية، رغم أن ملكيتها تعود للأوقاف الإسلامية.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو اسنينة، في تصريح له، إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال بوضع الأقفال داخل أروقة ومقامات الحرم يعد سابقة خطيرة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال وضعت أقفالاً على باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام وغرفة "المبخرة" وغرفة الأذان في الحرم الابراهيمي الشريف.

وأضاف أبو سنينة، "ربما وضعت الأقفال على جميع المقامات والأروقة في الحرم والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها".

وشدد على أن هذا الإجراء، يعد إعتداءً سافرًا وخطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها.

وخلال الشهور الماضية، صعدت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها على المسجد الإبراهيمي، كان آخرها رفضها تسليم الحرم بكامل أروقته للمصلين في العيد وخلال أيام الجمع في شهر رمضان، كما هو متعارف عليه كل عام.