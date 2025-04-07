الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من قلقيلية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الشقيقين ساجد واسماعيل جبريل، وغسان جبريل، وقصي مسكاوي، وفارس عودة، ووسام نصورة، وعبادة قوطش، بعد مداهمة منازلهم في قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعد منتصف الليلة واقتحمت عددًا من منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا، تزامنًا مع شن حملة اعتقالات.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 15800 مواطن من الضفة والقدس المحتلتين، بحسب هيئات الأسرى.