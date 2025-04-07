إضراب شامل في الضفة والقدس نصرة لغزة

فلسطين اليوم

تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اليوم الاثنين، إضرابا شاملا لمناحي الحياة كافة، نصرة لقطاع غزة وحدادًا على أرواح الشهداء، وضمن فعاليات الإضراب العالمي المقرر اليوم نصرة لغزة.

وأعلنت المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعطيل الدوام اليوم، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها تلبية لنداء الإضراب.

وأمس الأحد، انطلقت دعوات شعبية وفصائلية ونقابية للإضراب الشامل، استجابة لنداءات التضامن العالمي مع قطاع غزة، ورفضاً لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، في محافظات الضفة الغربية والقدس.

وتزامنت هذه الدعوات مع دعوات لإضراب شامل في جميع أنحاء العالم اليوم الإثنين، لوقف حرب الإبادة وتنديداً بجرائم الاحتلال في غزة.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الانقلاب على اتفاف وقف إطلاق النار، واستئناف حرب الإبادة الجماعية التي كان قد بدأها في 7 أكتوبر 2023.