"الإعلامي الفلسطيني" يستنكر جريمة استهداف خيمة الصحفيين

فلسطين اليوم

دان التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الاثنين، جريمة قصف الاحتلال خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي فجر اليوم، ما أدَّى إلى استشهاد الزَّميل الصحفي حلمي الفقعاوي، مراسل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، وإصابة عدد من الزملاء الصحفيين، وُصفت حالة بعضهم بـ "الخطيرة".

وأكد التجمع الإعلامي، أن قصف الاحتلال المباشر لخيمة الصحفيين وتعمّده استهدافهم تُعدّ جريمة حرب جديدة، تضاف إلى الجرائم المروّعة والمجازر الدموية التي يرتكبها بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وطالب "الإعلامي الفلسطيني"، المؤسَّسات الدولية التي تُعنى بالعمل الصحفي التَّدخل العَاجل لوقف جرائم الحرب التي يتعرَّض لها الصّحفيون والإعلاميون الفلسطينيون، بالشكل الذي يُمكِنهم من مواصلة مسيرتهم المهنية على أكمل وجه، اسْتنادًا للقوانين الدوليَّة ومواثيق حُقوق الإنسان.

واستشهد مواطنان، وأصيب 9 صحفيين وعدد من مواطنين، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.