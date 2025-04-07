استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

استشهد الأسير تيسير سعيد صبابة، من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت عائلة الأسير تيسير صبابة، اليوم الاثنين، استشهاده في سجون الاحتلال إذ كتبت ابنته عبير على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" " واستشهد الغالي.. استشهد سيد الرجال، أبوية تيسير شهيد بإذن الله".

ولم تفصح العائلة عن تفاصيل أخرى حول ظروف استشهاده، فيما لم يتم إعلان استشهاده من جانب مؤسسات الأسرى.





وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فإن الأسرى يواجهون في سجون الاحتلال جرائم منظمة وممنهجة، بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وأدت إلى استشهاد العشرات.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون ظروفا لاإنسانية، وفق تقارير حقوقية وإعلامية.