شهيدان وإصابات باستهداف خيمة للصحفيين في مستشفى ناصر بخانيونس

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان، أحدهما الزميل الصحفي مراسل وكالة فلسطين اليوم ، وأصيب 9 صحفيين وعدد من مواطنين، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

والشهيدان هما الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار.









وعرف من بين الصحفيين المصابين الزملاء حسن إصليح، أحمد الاغا، محمد فائق، ايهاب البرديني ، محمود عوض، وأحمد منصور، وعلي اصليح، وماجد قديح.

وانتشر مقطع مصور لاشتعال النيران في خيمة الصحفيين في "ناصر الطبي" عقب عملية القصف، حيث يوثق المقطع المروّع اشتعال النيران بالزميل الصحفي في وكالة فلسطين اليوم أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

ويأتي استهداف الصحفيين في خانيونس، بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد وطفلها، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب المدينة.

ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر2023، ارتقى أكثر من 210 صحفيين وأصيب المئات.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة النفار وسط خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم سيدتان، وإصابة أكثر من 28 آخرين بجروح متفاوتة.