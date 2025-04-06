هل القهوة سريعة التحضير مضرّة حقا؟

فلسطين اليوم

يعتقد بعض الناس أن القهوة سريعة التحضير قد تكون مضرة بالصحة وتسبب مضاعفات خطيرة على الجهاز العصبي والقلب، فهل هذه المعتقدات صحيحة حقا؟

حول الموضوع قالت خبيرة التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا، إن التأثير السلبي للقهوة سريعة التحضير مبالغ فيه من قبل البعض. عند إنتاج هذه القهوة يتم جمع حبوب البن ومعالجتها بالضغط ودرجة الحرارة، ثم تجفف ويتم تحويلها إلى مسحوق أو حبيبات، في هذه الحالة تفقد القهوة بعض خصائصها العطرية، لكن الكافيين والمعادن والزيوت والأحماض العضوية ستبقى محفوظة فيها".

وأضافت:" القهوة سريعة التحضير عالية الجودة ليست ضارة، بل مريحة من ناحية التحضير في حال كان الشخص ليس لديه متسع كاف من الوقت، لكن من المهم أن نختار القهوة الجيدة والمصنعة من قبل شركات موثوقة، فالقهوة السريعة التحضير رخيصة الثمن قد تحتوي على إضافات ومواد كيميائية، وقد تحوي على إضافات من نبات الهندباء أو الشعير، والأخطر من ذلك هو أنها تحوي على ملونات صناعية ضارة".

ونصحت خبيرة التغذية بتحضير القهوة سريعة التحضير بالماء البارد على الطريقة اليونانية، وأشارت إلى أن مشروب الفرابيه البارد هو وسيلة جيدة للتغلب على حر فصل الصيف.

وحذّرت سولوماتينا من القهوة السريعة التحضير من نوع "3 في 1"، إذ أن هذه الأنواع من المشروبات تحتوي على مواد مبيضة كميائية مضرة بالصحة، كما تحتوي على زيت النخيل وعلى كميات كبيرة من السكّر والمنكهات الصناعية.