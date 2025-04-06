شهداء وإصابات بقصف أمريكي لمنزل في مديرية شعوب اليمنية

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين اليمنيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد 6 ابريل 2025، من جراء غارة أمريكية في مديرية شعوب.

وأفادت وزارة الصحة اليمنية، بارتقاء 20 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية للغارات الأميركية على منزل في مديرية شعوب.

وبدأ العدوان الأمريكي على اليمن في 15 مارس الماضي، حيث جاء مفاجئاً وبدون ترتيب، وذلك دعماً وإسناداً للكيان الصهيوني الذي يتعرض لحصار خانق على موانئه في البحر الأحمر من قبل اليمن.

ويأتي الحصار اليمني على الكيان الإسرائيلي في إطار المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لجرائم حرب إبادة وحصار خانق أدى إلى تجويع وتعطيش سكان القطاع.