الاحتلال يجبر مواطنين على إخلاء منازلهم ويحتجز شباناً في "نور شمس"

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد 6 ابريل 2025، عدداً من سكان منطقة جبل الصالحين في مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال الضفة العربية المحتلة، على إخلاء منازلهم، في تصعيد ميداني جديد بحق سكان المخيم.

في السياق، أقدمت قوات الاحتلال على اقتياد أحد الشبان معها بعد الاعتداء عليه بالضرب قرب مدخل حارة المنشية في المخيم دون معرفة مصيره، كما قامت باحتجاز مجموعة من الشبان في الموقع ذاته، وأجبرتهم على الجلوس أرضا تهديد السلاح والتنكيل، دون معرفة هوياتهم.

ويعيش مخيم نور شمس تحت وطأة عدوان إسرائيلي متواصل وحصار مطبق منذ 57 يوماً، خلف أضراراً جسيمة في البنية التحتية والممتلكات، وتسبب بمعاناة إنسانية متفاقمة في صفوف الأهالي.

كما يشهد المخيم مداهمات وتفتيشا للمنازل تحديداً في حارات جبلي النصر والصالحين، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها بالتهديد والترهيب.

الى ذلك، وثقت اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، حجم الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في منازل المخيم، خلال جولة ميدانية لرصد آثار العدوان المستمر.

وأظهرت المشاهد التي التقطت من داخل المخيم دمارا شاملا في عدد من المنازل، بينها منازل أُحرقت بشكل متعمد، حيث بدت آثار النيران واضحة على الجدران والأسطح، الى جانب الأثاث المحترق والمقتنيات المتفحمة.

وأكدت اللجنة الشعبية، أن ما تم توثيقه يظهر حجم الانتهاكات التي طالت المدنيين، خاصة أن العديد من هذه المنازل كانت مأهولة بالعائلات قبل عملية الاقتحام.

في سياق متصل، تمكن عدد من أهالي المخيم اليوم من العودة لمنازلهم المتضررة، في محاولة لاسترجاع مقتنيات شخصية وضرورية.

وأفاد السكان بأن عودتهم تمت بشكل فردي دون تنسيق مسبق، وسط حالة من التوتر والخوف والمغامرة، نظرا لحجم الدمار المنتشر في أرجاء المخيم.

وأشار بعض الأهالي إلى أن ما تمكنوا من جمعه لا يعوض الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم، لا سيما على الصعيدين النفسي والمادي.