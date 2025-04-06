حماس: قصف "عسقلان وأسدود" رداً على جرائم الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، اليوم الأحد 6 ابريل 2025، إن قصف كتائب القسام لمدينة "عسقلان" المحتلة، جاء رداً على استمرار الاحتلال في جرائمه ومجازره وحرب الإبادة تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد طه في تصريح لقناة "الجزيرة" مباشر، أن المقاومة تدير المعركة بحكمة ولديها أوراق قوة قادرة على إحراج الاحتلال الصهيوني، مضيفاً: "على الاحتلال الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ومنفتحون على كل المقترحات التي توقف العدوان الصهيوني".

وشدد على أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المجازر الصهيونية في ظل عجز المجتمع الدولي، متابعاً بالقول: "إن استمرار المسيرات والوقفات ضد الجرائم الصهيونية دليل على مساندة الشعوب لغزة في ظل استمرار العدوان".

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية والوسطاء يعلمون أن من يعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هو الاحتلال، خاتماً حديثه بالقول: "لن نسمح للاحتلال أن يفرض شروطه علينا وعلى الوسطاء ويجب على واشنطن أن تقرأ المشهد جيداً".