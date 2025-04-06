فلسطين اليوم

أُصيب 3 "إسرائيليين" بجراح، اليوم الأحد 6 إبريل 2025، من جراء إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة تجاه مدينة "أسدود المحتلة.

وأفاد الإسعاف "الإسرائيلي، بإصابة 3 أشخاص بجروح إثر الرشقة الصاروخية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.، فيما أحدثت الصواريخ أضراراً بالغة في المكان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد 6 ابريل 2025، عن رصد 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه "لاخيش جنوب فلسطين المحتلة، زاعماً أنه اعترض معظمها.

وتبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف "مدينة أسدود" المحتلة، برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.