بالفيديو صواريخ المقاومة تُخلف 3 إصابات وأضرار في "أسدود"

الساعة 09:44 م|06 ابريل 2025
سقوط صواريخ للمقاومة في أسدود- ارشيفية.jpeg
سقوط صواريخ للمقاومة في أسدود- ارشيفية.jpeg

فلسطين اليوم

أُصيب 3 "إسرائيليين" بجراح، اليوم الأحد 6 إبريل 2025، من جراء إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة تجاه مدينة "أسدود المحتلة.

وأفاد الإسعاف "الإسرائيلي، بإصابة 3 أشخاص بجروح إثر الرشقة الصاروخية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.، فيما أحدثت الصواريخ أضراراً بالغة في المكان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد 6 ابريل 2025، عن رصد 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه "لاخيش جنوب فلسطين المحتلة، زاعماً أنه اعترض معظمها.

وتبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف "مدينة أسدود" المحتلة، برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

كلمات دلالية

صواريخ كتائب القسام أسدود المقاومة