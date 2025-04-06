فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد 6 ابريل 2025، إنها قصف عدة مدن فلسطينية محتلة، برشقة صاروخية.

وقالت كتائب القسام: قصفنا مدينة "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة "لاخيش" شرق أسدود، مُشيراً إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.