الدفاع المدني: لا نملك أي مركبات إسعاف في رفح والوسطى

فلسطين اليوم

أكد جهاز الدفاع المدني، اليوم الأحد 6 ابريل 2025، إنه لا يملك أي مركبات إسعاف في محافظة رفح والمنطقة الوسطى.

وقال الدفاع المدني في تصريح لقناة "الجزيرة" الفضائية، إنهم لا يجدون المياه لتعبئة مركبات إطفاء الحرائق، بسبب قطع الاحتلال لخطوط المياه، وعدم وجود الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، بسبب إغلاق المعابر، مضيفاً: " قلة الإمكانيات اللوجستية تؤثر على عملنا".

وفي السياق، أشار إلى أن جيش الاحتلال يقوم بإبادة جماعية ويدمر مقومات العمل الإنساني، مضيفاً: "الاحتلال يستهدف فرقنا ونتحرك بصعوبة بسبب ضعف الموارد".