ترامب يستعجل التهدئة بغزة لخطة "أكبر".. ومسؤول "إسرائيلي" يتوقع حدوثة انفراجة قريباً

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد 6 ابريل 2025، عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومطلع على المفاوضات، قوله، إنه لا يستبعد انفراجة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس قبل عيد الفصح (12 أبريل) من الشهر الجاري.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر إلى واشنطن في زيارة تستغرق يومين، سيلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللقاء سيُعقد غدًا عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت "القدس"، ومن المتوقع أن يتناول قضايا استراتيجية اقتصادية سياسية أمنية في مقدمتها قضية الأسرى في غزة.

وأشار إلى أن وجود مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يعزز التقديرات بأن محور اللقاء مع ترامب سيكون قضية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويقدّر "مسؤولون إسرائيليون" أن مشاركة ويتكوف تشير إلى وجود جهد منسق للضغط على الوسطاء – قطر ومصر – عبر واشنطن.

وقالت: "يدور الحديث حاليًا، على ما يبدو، حول صيغة تفاوضية تتراوح بين استعداد حماس للإفراج عن 5 أسرى أحياء، وبين مبادرة ويتكوف التي تحدثت عن إطلاق سراح 11 أسيرًا".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعمًا لجيش الاحتلال بشأن استئناف الحرب وزيادة الضغط العسكري، إلا أن هذا الدعم له حدود، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الضحايا في غزة وتزايد الضغوط الدولية على "إسرائيل".

وختمت: "لدى ترامب خطة أكبر، وهي تحقيق التطبيع مع السعودية، ولأجل ذلك هو بحاجة إلى تهدئة في غزة وحل قضية الأسرى، ولا يملك الكثير من الوقت، خصوصًا إذا كان يخطط لزيارة الرياض خلال شهر".