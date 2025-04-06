"الأونروا": الوضع يزداد سوءاً في غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأحد 6 ابريل 2025، إن "مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة، والوضع يزداد سوءا، ويجب إنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بإدخال المساعدات".

وأضافت الأونروا في بيان لها: "مرّ أكثر من شهر منذ أن منعت (إسرائيل) دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع"، وشددت على أن "فرقها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، إلا أن المخزون آخذ في النفاد، والوضع يزداد سوءًا".

وطالبت الأونروا، "بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

أمس، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن مخزونات الغذاء في غزة بدأت بالنفاد، وأن برامج المساعدات أغلقت بسبب نقص الإمدادات.

وأشار دوجاريك، في تصريحات للصحفيين إلى أن الظروف الصحية في غزة مستمرة في التدهور، مضيفاً، أن ذلك يشكل خطراً على الصحة العامة في القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 12 ألف مفقود.