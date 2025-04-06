مجاعة وشيكة.. "الأغذية العالمي" يُغلق مخابزه في غزة

فلسطين اليوم

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد 6 ابريل 2025، عن "إغلاق جميع المخابز الـ 25 التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق" على خلفية الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال البرنامج الأممي: "إن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له بقطاع غزة "يمكن أن تكفي لمدة تقل عن أسبوعين".

وأشار إلى أن "الوجبة الساخنة الواحدة توفر 25 بالمئة أو أقل من الاحتياجات الغذائية اليومية للشخص".

قالت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم السبت 5 ابريل 2025: إن مخزونات الغذاء في غزة بدأت بالنفاد، وأن برامج المساعدات أغلقت بسبب نقص الإمدادات.

وأشار دوجاريك، في تصريحات للصحفيين إلى أن الظروف الصحية في غزة مستمرة في التدهور، مضيفاً، أن ذلك يشكل خطراً على الصحة العامة في القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 12 ألف مفقود.