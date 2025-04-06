كشف التفاصيل.. ماذا سيناقش نتنياهو وترامب؟

فلسطين اليوم

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 6 ابريل 2025، عن تفاصيل وجدول زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكي ومبعوثه ستيف ويتكوف.

ونقلت قناة "كان" العبرية عن نتنياهو قوله: "سنناقش قضية الأسرى لدى الاحتلال، وكذلك الضرائب الأمريكية التي فرضت على البضائع الورادة لواشنطن"، مضيفاً: "أتمنى أن نساعد بهذا الموضوع".

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن نية عقد لقاء موسع بين كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور مبعوثه ستيف ويتكوف.

وكانت كشفت وسائل إعلام عن مقترح مصري جديد لإعادة إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار، التي توقفت منذ أسابيع، فيما يشتد حصار وقصف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة عقب خرق الهدنة.