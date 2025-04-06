شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي على خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد 6 ابريل 2025، بقصف إسرائيلي على مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين، وإصابة 5 آخرين، من جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في حي الأمل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر، بنقل الشهداء والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,695 شهيداً و115,338 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.