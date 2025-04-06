مسؤول أمريكي: الرسوم الجمركية تعد قضية أمن قومي بالنسبة لنا

فلسطين اليوم

أكد وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، ان الرسوم الجمركية (المثيرة للجدل) التي فرضتها واشنطن على عشرات الدول في أنحاء العالم، تعد "قضية أمن قومي"، مضيفًا: "علينا أن نبدأ بحماية أنفسنا ووقف استغلالنا".

وقال وزير الأمريكي، لوتنيك، في تصريح صحفي: "لدينا عجز تجاري قدره 1.2 تريليون دولار بينما بقية دول العالم تأخذ أموالنا".

وتابع: "انتهى زمن استغلال الولايات المتحدة وجميع الشركات ستأتي لبلدنا للاستثمار"، موضحًا أن "الرسوم الجمركية ستبقى سارية المفعول لأيام أو أسابيع".

وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز، توقعت بدورها، "نتيجة إيجابية للغاية للرسوم الجمركية في وقت قصير".

وقالت رولينز: إن "أكثر من 50 دولة اجتمعت على طاولة المفاوضات وترغب في التحدث معنا".