الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية على مداخل قلقيلية

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد 6-4-2025، إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة قلقيلية ومخارجها شرقا.

وقالت مصادر محلية: "قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي الياس، وعزبة الطبيب، واغلقت مدخليها الرئيسيين بالحواجز العسكرية، واعاقت تنقل المواطنين ما تسبب بأزمة مرورية خانقة بالمنطقة".

وأوضحت المصادر أن تلك القوات اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة عزون وانتشرت بمحيطها دون أن يبلغ عن اعتقالات.