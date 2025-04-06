هآرتس: خسائر بمليارات الدولارات ستتكبدها إسرائيل إثر فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

فلسطين اليوم

قال اتحاد المصنعين "الإسرائيليين"، اليوم الأحد، أن الاتحاد طالب في وثيقة بنيامين نتنياهو الذي غادر إلى البيت الأبيض بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشطن على الكيان المحتل مؤخرًا من 17% إلى 10% .

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الرسوم الجمركية ستؤدي لانخفاض الطلب بمقدار 2.3 مليار دولار وتقليص 20% من الصادرات إلى أمريكا.

وأوضحت الصحيفة، أن الرسوم الجمركية الجديدة ستكبد "إسرائيل" خسارة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، مشيرةً إلى أن صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات أكثر عرضة للخسارة بسبب الرسوم وتقدر بـ900 مليون دولار سنويا.

ونحو 26 ألف عامل إسرائيلي في الصناعات التصديرية قد يخسرون وظائفهم نتيجة للرسوم الجمركية، وفقًا لـ"هارتس".

مسؤول في البيت الأبيض، قال في تصريح صحفي، أن أكثر من 50 دولة في العالم تواصلت مع الإدارة الامريكية لمحاولة تسوية الرسوم الجمركية.

وزير التجارة الأمريكي"هوارد لوتنيك"، قال، بدوره: إن "الرسوم الجمركية قضية أمن قومي وعلينا أن نبدأ بحماية أنفسنا"، مشيرًا إلى أن لدى الولايات المتحدة عجز تجاري قدره 1.2 تريليون دولار، متهمًا دول العالم بأخذ أموال بلاده.

وأضاف لوتنيك: "انتهى زمن استغلال الولايات المتحدة وجميع الشركات ستأتي لبلدنا للاستثمار".