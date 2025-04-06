5 شهداء بقصف منزل في دير البلح

فلسطين اليوم

استشهد مواطنون وأصيب أخرون، اليوم الأحد، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول خمسة شهداء وعدد من الإصابات بجراح متفاوتة في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلاً لعائلة أبو عيسى في محيط مسجد يافا بحي البشارة شمال غرب دير البلح.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الى 50,695 شهيد و 115,338 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، بحسب أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية- غزة.