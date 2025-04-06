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الاحتلال يزعم منع عملية فدائية بالقدس هذه تفاصيلها!
زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 6-4-2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من منع عملية فدائية مزدوجة بالقدس المحتلة.
وقال مراسل القناة 12 العبرية عميت سيغال: "إحباط هجوم مشترك في القدس: تم اعتقال "شخص" يبلغ من العمر 20 عامًا من القدس الشرقية". بحسب قوله.
وأضاف سيغال: "هذا الشخص كان يخطط لتنفيذ هجوم دهس وطعن في محطة للحافلات عند تقاطع مركزي في المدينة". على حد قوله.