الاحتلال يزعم منع عملية فدائية بالقدس هذه تفاصيلها!

فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 6-4-2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من منع عملية فدائية مزدوجة بالقدس المحتلة.

وقال مراسل القناة 12 العبرية عميت سيغال: "إحباط هجوم مشترك في القدس: تم اعتقال "شخص" يبلغ من العمر 20 عامًا من القدس الشرقية". بحسب قوله.

وأضاف سيغال: "هذا الشخص كان يخطط لتنفيذ هجوم دهس وطعن في محطة للحافلات عند تقاطع مركزي في المدينة". على حد قوله.