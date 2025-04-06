التنمية بغزة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة لوقف الحرب

فلسطين اليوم

دعت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، إلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الطفل الفلسطيني، واجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية حقوق الطفل.

واكدت وزارة التنمية، أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الجرائم بحق الفلسطينيات والفلسطينيين قد شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

كما وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين والضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف جرائمها واعتداءاتها المتكررة بحق أطفال قطاع غزة.