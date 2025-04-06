فلسطين اليوم

نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رافعة عسكرية محملة برشاش وكاميرات مراقبة في منطقة كف ميراج شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن جيش الاحتلال نصب رافعة على "كف ميراج الغربي"، مشيرًا إلى أن هذه الرافعة تشكل خطرًا على المواطنين القريبين من هذه المنطقة لأنها متخصصة في رصد الأشخاص وإطلاق النار.

ويحاصر جيش الاحتلال، محافظة رفح كاملة، تحت وطأة القصف والنار، إذ طلب من سكانها الاخلاء فورًا إلى مناطق في مدينة خانيونس، بعدما فصل المحافظة عن باقي مناطق القطاع بخط اسماه بـ"ميراج".

مناطق شرق ووسط وغرب المدينة، تتعرض إلى قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار من الآليات والقناصين المتمركزين، بصورة دورية وسط ارتقاء شهداء وإصابات.

وما زالت بعض العائلات في حي تل السلطان والشوكة والشابورة والمناطق المحيطة بهم، محاصرين، ويمنع جيش الاحتلال خروجهم، وهم مهددون بالقصف والموت.

وقال رئيس بلدية رفح، د. أحمد الصوفي: إن "أكثر من 500 أسرة لا تزال عالقة ومحاصرة برفح، خاصة بحي تل السلطان غرب المدينة، ولا معلومات دقيقة حول مصيرهم، بعد أن انقطع الاتصال بهم".