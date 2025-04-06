فلسطين اليوم

استُشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد 6-4-2025، باستهدافين منفصلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "3 شهداء ومصاب جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة".

وأضافت المصادر ذاتها: "5 شهداء بينهم طفل وعدد من الإصابات بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو عيسى" بجوار مستشفى يافا في دير البلح، وسط قطاع غزة".

وكان استهداف من الطيران الحربي لمنزل عائلة أبو عيسى محيط شارع يافا في حي البشارة شمال غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.