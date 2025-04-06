ما سبب قلق مكتب نتنياهو من تقديم موعد لقاءه مع ترامب؟

فلسطين اليوم

يعتري مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قلق شديد حيال تشديد البيت الأبيض على عقد اللقاء بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونتنياهو غدا، الإثنين.

وأوضح المكتب أن هذا القلق ينبع من أن هذا اللقاء لن يعقد بعد عيد الفصح اليهودي، أي بعد أسبوعين، مثلما أراد "مكتب نتنياهو".

وقال مكتب نتنياهو في بيان له: "سيتوجه إلى واشنطن على إثر دعوة تلقاها من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وسيبحثان في مواضيع الجمارك، الجهود لإعادة المخطوفين، علاقات إسرائيل – تركيا، التهديد الإيراني، والصراع ضد المحكمة الجنائية الدولية". بحسب قوله.

وذكرت القناة 12 العبرية: "يتعالى القلق في مكتب نتنياهو بسبب إلحاح البيت الأبيض على عقد اللقاء غدا، واحتمال أن يفاجئ ترامب نتنياهو بموضوع أو مواضيع لا تتوقعها إسرائيل". وفق قولها.