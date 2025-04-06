إصابتان بقصف طائرة مسيرة للاحتلال في جنوب لبنان

الساعة 04:30 م|06 ابريل 2025
قصف في بلدة زبقين جنوب لبنان.jpeg
قصف في بلدة زبقين جنوب لبنان.jpeg

فلسطين اليوم

أصيب موطنان، اليوم الأحد، إثر قصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت ليف، جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بإصابة مواطنين بجراح متفاوتة، جراء هذه الغارة الجوية التي استهدفت حفارة.

وكانت الصحة اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد مواطنين بغارة جوية "إسرائيلية" جنوب البلاد.

ولا يزال جيش الاحتلال يتمركز في نقاط عدة في قرى جنوب لبنان، ويشن غارات جوية وبرية ضد أهداف عدة منها مدنية في مناطق مختلفة من البلاد، موقعًا شهداء وجرحى.

 

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