إصابتان بقصف طائرة مسيرة للاحتلال في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أصيب موطنان، اليوم الأحد، إثر قصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت ليف، جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بإصابة مواطنين بجراح متفاوتة، جراء هذه الغارة الجوية التي استهدفت حفارة.

وكانت الصحة اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد مواطنين بغارة جوية "إسرائيلية" جنوب البلاد.

ولا يزال جيش الاحتلال يتمركز في نقاط عدة في قرى جنوب لبنان، ويشن غارات جوية وبرية ضد أهداف عدة منها مدنية في مناطق مختلفة من البلاد، موقعًا شهداء وجرحى.