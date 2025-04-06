قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتنكل به في جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابًا من مخيم جنين، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ونكلت به، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين لليوم 63 على التوالي، وينفذ عملية تطهير عرقي بحق ساكنها بعدما اجبرهم على النزوح قسرًا، ودمر منازلهم والبنى التحتية.

وبلغ عدد الشهداء في جنين 36 وعشرات الإصابات منذ بداية العدوان، كما واعتقل المئات داخل السجون.

