الصحة بغزة: 59% من الأدوية الأساسية فقدت جراء إغلاق المعابر

فلسطين اليوم

أكد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية- غزة، د. يوسف أبو الريش، اليوم الأحد، أن 59 بالمئة من الأدوية الأساسية و37 بالمئة من المهام الطبية في مستشفيات قطاع غزة، رصيدها صفر.

ولليوم 34 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية، ويمنع إدخال الامدادات الإنسانية منها الطبية إلى القطاع، ضمن سياسية حرب الإبادة التي يمارسها بحق الفلسطينيين.

وقال د. أبو الريش، خلال لقائه مع منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة السيدة سوزانا تكاليتش: إن :"الوضع الصحي والانساني في قطاع غزة وصل إلى مستويات خطيرة وكارثية، واستمرار اغلاق المعابر يفاقم الحالة الصحية لمئات المرضى والجرحى ممن ينتظرون السفر للعلاج بالخارج".

وأضاف وكيل الوزارة، أن 13 ألف حالة مرضية بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج التخصصي، موضحًا: أن "منع الإمدادات الغذائية يهدد الأمن الغذائي ويزيد من خطورة تسجيل حالات وفاة بين الأطفال بسبب سوء التغذية والاصابة بفقر الدم".

وأشار إلى أنه خلال الحرب تم تسجيل 52 حالة وفاة بين الأطفال بسبب سوء التغذية، مضيفًا: "نحن أمام أرقام جديدة مالم يتم إدخال الإمدادات الغذائية".

ونوه أبو الريش، إلى أن مستشفيات القطاع بحاجة ماسة الى محطات الأكسجين لتمكين الأقسام الحيوية بمتابعة تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، وتابع: إن "الخدمة الصحية تعتمد على المولدات الكهربائية وهي مهددة بالتوقف جراء نقص الوقود وقطع الغيار والزيوت والفلاتر".

وجراء عدم توفر الأجهزة الطبية التشخيصية، فإن العديد من التدخلات الطارئة لا يمكن إتمامها، كما يقول الوكيل، الذي أكد في ذات الوقت أن "الاستهداف المباشر لطواقم الإسعاف والفرق الإنسانية يشكل عائق كبير أمام جهود اخلاء الجرحى والمصابين".

ولفت إلى أن تعطل خطوط المياه يزيد من المخاطر الصحية والبيئية وتفشي الإسهال والأمراض الجلدية.

ونحو 16 مركز صحي من أصل 52 من مراكز الرعاية الأولية خرجت تماما عن الخدمة، وفقًا لأبو الريش.